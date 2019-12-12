Португалия: билеты на поезд Лиссабон-Порту за 5 евро



Португальская железнодорожная компания Comboios de Portugal объявила, что в этом году снова запустит акцию, в рамках которой билеты по ряду направлений можно будет приобрести с 80% скидкой. В этом году акция действует c 20 декабря по 15 января, включая рождественские и новогодние праздники на поезда Intercidades и Alfa Pendular. Всего будут доступны 4620 поездок по сниженной цене. По правилам акции, билеты должны быть приобретены не позднее чем за 10 дней до дня поездки.



В рамках кампании поездка Лиссабон - Брага и Лиссабон - Гимарайнш будут стоить от 5,50 евро. Из столицы в Порту может будет съездить за пять евро, из Лиссабона в город Гуарда билет будет стоить 4,5 евро, до Фару можно будет доехать за 4,5 евро, до Эворы всего за 2,5 евро. Самая длительная поездка до Виана-ду-Каштелу будет стоить 6 евро.



Покупка билетов доступна на портале CP, через приложение CP, линию обслуживания клиентов и билетные кассы. CP напоминает, что «предоставление скидки ограничено количеством мест, доступных для распродажи в каждом поезде».