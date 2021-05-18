Португалия: билеты на поезд Лиссабон-Порту за пять евро
В разных частях страны действуют сниженные цены на поезда дальнего следования.
CP - Comboios de Portugal снова запустили рекламную кампанию поездов дальнего следования. С 18 мая можно приобрести билеты в крупные португальские города с большими скидками. Обратите внимание на сообщение между двумя крупнейшими городами, Лиссабоном и Порту, стоит всего пять евро.
В период с 28 мая по 31 июля покрываются только билеты второго класса. Согласно сайту CP, скидка ограничена количеством мест, доступных в рамках акции, и действует до 22 июля 2021 года.
В дополнение к поездке, которая соединяет Лиссабон и Порту за пять евро, есть сниженные цены на различные части страны, при этом самая дешевая поездка из Лиссабона в Эвору за 2,50 евро. С другой стороны, самая дорогая поездка - из Порту в Фару - обойдется в девять евро.
Билеты можно приобрести за 10 дней до поездки в онлайн-кассах, приложении CP, на горячей линии или в билетных кассах.