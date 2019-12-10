Португалия: бизнес-школы страны опять в списке лучших

Вторник, 10 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: бизнес-школы страны опять в списке лучших

Рейтинг представлен изданием European Financial Times.

Учебное заведение ISCTE Business School (IBS) третий год подряд занимает 66-е место в списке лучших бизнес-школ мира. Бизнес-школа в Порту в том же рейтинге занимает 67-е место. Список лучших вузов составлен накануне изданием European Financial Times.

«IBS добилась значительных успехов благодаря качеству преподавания и качеству научных исследований. Мы будет продолжать инвестировать в учебное заведение, чтобы утвердиться на международном уровне, став ближе к лучшим школам мира», - рассказал директор бизнес-школы IBS.

В рейтинге Financial Times говорится, что в последнее время заработная плата магистрантов IBS, которые недавно закончили заведение значительно выросла.

Лучшими бизнес школами в этом году признали французскую HEC Paris, лондонскую школу бизнеса, а также школу менеджмента DAS Bocconi.

Португалия - вместе с Ирландией, Италией и Швейцарией - является европейской страной с наибольшим количеством представленных бизнес-школ. Помимо IBS, в списке лучших оказались школы Católica Lisbon SBE, NOVA SBE и Porto Business School.

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