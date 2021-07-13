Португалия: бизнес в сфере услуг вырос на 30,5 процентов

Наибольшее воздействие пандемии почувствовал сектор жилья, общественного питания и смежные с ними, где активность снизилась более чем на 30%.

Индекс оборачиваемости услуг в мае вырос на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано со сравнением с периодом более строгих ограничений.

По сравнению с маем 2019 года, предпандемическим периодом, этот показатель снизился на 11,1%, согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE)

По сравнению с февралем 2020 года, последним предпандемическим месяцем, наибольшее влияние пандемия оказала проживание, питание и т.п., при этом активность снизилась более чем на 30%.

Транспортные и складские услуги, а также административные и вспомогательные услуги по-прежнему более чем на 20% ниже уровня активности до Covid-19.

Прочие виды деятельности, такие как оптовая торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (кроме розничной торговли), а также консультационная, научная, техническая и аналогичная деятельность также регистрируют оборот ниже 2020 года.

Только информационно-коммуникационная деятельность, выросла выше уровня предпандемической активности в апреле 2021 года.

Что касается занятости в сфере услуг, то в мае индекс упал на 0,9% по сравнению с прошлым годом, уже снизившись на 3,4% в апреле, сообщает INE.

При более мягких измерениях индекс объема рабочей силы, «измеренный по отработанным часам и скорректированный с учетом календарных эффектов, вырос на 24,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Но, опять же, на эффект влияет сравнение: показатель на 11,3% ниже мая 2019 года.