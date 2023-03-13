Португалия: бизнесмены Минью за снижение налогов для работников
Руководители предприятий говорит, что новые законы не возвеличивают работу и не предполагают обязательств со стороны государства.
Ассоциация работодателей Минью (AEMinho) предлагает принять законы, защищающие прожиточный минимум за счет снижения налогов на работу.
«Это не более чем набор случайных мер, которые не решают и не определяют структурированный путь, который гарантирует эффективное продвижение с точки зрения карьеры», - говорит ассоциация в обращении..
«Популистское сравнение со странами, не разделяющими нашу социально-экономическую реальность, такими как страны Северной Европы, является не только вводящим в заблуждение португальцев, но и серьезной ошибкой в формулировании законов и политики в области занятости, что окажет крайне негативное влияние на отношения работников с компаниями и наоборот, и они никому не обеспечат повышения качества жизни», - уверяет ассоциация.
«Мы боремся за достойную заработную плату в процветающей экономике на пути роста , в которой все развиваются в бизнес-экосистеме, начиная с самих работников. Этот путь жизнеспособен только при условии сосредоточения внимания на экономическом росте, при социальной ответственности, глубоко укоренившейся в компаниях и предпринимателях, при заработной плате, позволяющей людям идти в ногу с растущими ценами», - считает AEMinho.
Сейчас этот путь невозможен, «с учетом того, что государство забирает половину доходов рабочих для поддержки десятилетий неверных политических решений, которые обошлись португальцам в миллионы» , - продолжает ассоциация.
Для AEMinho важно, чтобы государство снизило налоги на труд, чтобы предоставить работникам больше экономических ресурсов.
«Ужесточение трудовых отношений с помощью демагогических мер не сделает труд достойным, не создаст лучших возможностей для молодежи, а лишь создаст структурно-концептуальную проблему, отсрочив ее решение», - заключают бизнесмены Минью.