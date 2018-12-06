Португалия: Black Friday прошла с нарушениями

Цель заключалась в «контроле за соблюдением правовых норм при осуществлении экономической деятельности, в данном случае - правового режима, применяемого во время распродаж, промоакций, ликвидации и снижения цен».

Во время операции были осуществлены проверки в 310 магазинах и по ее итогам возбуждены шесть процессов об административных нарушениях.

Согласно ASAE, основными выявленными нарушениями стали несоблюдение правил объявления о продаже с понижением цены, нарушение правовых норм, касающихся промоакций, несоблюдение правил установления цен, использование аналогичных традиционным фраз для рекламы продаж по сниженными ценам.