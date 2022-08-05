Португалия: благосостояние домохозяйств выросло

Согласно исследованию финансового положения домохозяйств за 2020 год, в период с 2017 по 2020 год средний чистый капитал на семью увеличился на 19,9% в реальном выражении.

При этом средний чистый капитал увеличился на 31,3%, до 200,4 тыс. евро и 101,2 тыс. евро соответственно.

Как объясняет Национальный институт статистики (INE), чистое богатство семьи определяется как разница между стоимостью ее активов и долгов.

Данные показывают, что асимметрия в распределении богатства «немного уменьшилась», говорится в INE, поскольку семьи, принадлежащие к 10% с самым высоким чистым богатством, владели 51,2% от общего чистого богатства в 2020 году по сравнению с 53,9% в 2017 году.

Согласно опросу, семьям с наивысшим классом благосостояния принадлежит 82,4% от общей стоимости другого имущества (кроме основного места жительства) и других недвижимых активов, а также 44,3% стоимости основного жилья.

Долги распределяются между домохозяйствами с разным уровнем чистого благосостояния менее асимметричным образом, чем активы, за исключением ипотечных кредитов на недвижимость, не являющуюся основным местом жительства.

Выводы исследования показывают, что португальские семьи предпочитают владеть собственным домом, поскольку из семей, живущих в собственном доме (70% семей), только 2% предпочли бы арендовать жилье, в то время как из семей, живущих в арендованном жилье, 63,5% скорее купили бы его и не сделали этого, потому что не могли себе этого позволить.

Коэффициенты долга, которые измеряют способность домохозяйств обслуживать долг в краткосрочной перспективе и их финансовую уязвимость, снизились в период с 2017 по 2020 год.

В 2020 году 46,6% домохозяйств, проживающих в Португалии, имели какой-либо вид долга. Наиболее распространенным видом долга была ипотека на основное место жительства (30,5% домохозяйств).