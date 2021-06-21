Португалия: блокирование банковского счета – как опротестовать

Оно заключается в аресте части счета должника, чтобы он не мог использовать данную часть баланса (saldo).

Как и в случае ареста зарплаты и ареста активов (движимого и недвижимого имущества), блокирование банковских счетов также производится судебным исполнителем (agente de execução, AE).

Как происходит?

Процедура ареста счета начинается в момент, когда AE обращается к банку с просьбой заблокировать счет должника. После того как банк получит данное уведомление, он должен заблокировать соответствующий счет до полуночи того же дня.

При этом у банка есть 2 дня на то, чтобы уведомить AE о сумме денег, которая была заблокирована, или, если банк не смог произвести блокирование - он указывает сумму на счету или факт отсутствия остатка на счету.

В течение 5 рабочих дней после получения вышеуказанного сообщения от банка AE сообщает об освобождении суммы, которая не была арестована, либо уведомляет банк о сумме, которая должна быть арестована.

Должник вправе оспорить блокирование банковского счета (см. ниже) в течение определенного срока. По его истечении AE должен обратиться к соответствующему банку с просьбой перевести арестованные суммы, которые будут использоваться для выплаты кредита, подлежащего взысканию.

Какая сумма может быть заблокирована?

Согласно п. 3 ст. 738 Гражданско-процессуального кодекса, «максимальный предел блокирования банковских счетов составляет сумму, эквивалентную трем национальным минимальным заработным платам (SMN) на дату каждого ареста, а минимальный предел, если у ответчика нет другого дохода - сумму, эквивалентную одной SMN».

Таким образом, общая сумма, которая не может быть арестована при блокировании банковских счетов, соответствует SMN-брутто, которая в 2021 году установлена ​​на уровне 665 евро. Это означает, что после блокирования в этом году должник должен иметь на своем счету остаток не менее 665 евро.

Если данный лимит нарушен, должник вправе оспорить блокирование, используя этот факт в качестве аргумента.

Каковы правила блокирования банковского счета?

И AE, и банк должны обеспечить выполнение следующих требований:

- если у банковского счета несколько владельцев, блокируется только часть ответчика, предполагая, что обе части равны. То есть, к примеру, если у жены есть совместный счет со своим супругом, и долг взыскивается только с одного элемента пары, может быть описано только 50% баланса этого счета, что будет соответствовать доле должника;

- предпочтение должно отдаваться банковским счетам, в которых должник является единственным владельцем, а не совместным счетам, которые у него могут быть;

- должно отдаваться предпочтение cберегательным счетам (contas de depósitos) по сравнению с текущими счетами (contas à ordem).

Можно ли опротестовать блокирование банковского счета?

Вы можете опротестовать блокирование банковского счета тремя способами:

- оспорить блокирование;

- оспорить исполнительное производство;

- представить заявление о банкротстве.

1. Оспаривание блокирования (oposição à penhora)

Oposição à penhora заключается в праве ответчика приостановить блокирование банковского счета, которое уже произошло или находится в процессе. К примеру, аргументировав это тем, что после блокирования на счету осталась сумма ниже SMN (665 евро).

2. Оспаривание исполнительного производства (oposição à execução)

В случае исполнительного производства (processo executivo), после вручения повестки (citação) у должника есть 20 дней, чтобы представить oposição à execução (оспаривание исполнительного производства). В отличие от oposição à penhora (оспаривание блокирования), когда наличие долга или законность взыскания не вызывает сомнений, oposição à execução основано на незаконности взыскания или отсутствии долга, который служит основанием для исполнительного производства.

3. Заявление о банкротстве

Если у должника нет оснований для penhora или execução, он имеет возможность заявить о личной несостоятельности (insolvência pessoal), потребовав освобождения от оставшихся обязательств. В случае объявления банкротства должник вправе воспользоваться приостановлением и прекращением - с немедленным вступлением в силу – имеющихся в отношении него execução fiscal и penhoras.