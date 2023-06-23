Португалия: богатство семей по-прежнему сосредоточено в бетоне

Это самое высокое значение за последние десять лет. Далее следуют депозиты, за ними - акции.

Португальцы продолжают выделять большую часть своего состояния на жилье. В настоящее время 62% собственного капитала домохозяйств сосредоточено в недвижимости (особенно в жилье, в котором они живут).

Это самое высокое значение за последние десять лет, и последние семь лет этот процент демонстрирует динамику непрерывного роста.

Португальцы любят иметь дом. Это финансовый вопрос (на рынке аренды по-прежнему много проблем), но прежде всего вопрос культурный, который отражается на составе благосостояния домохозяйств.

По результатам переписи 2021 года большинство семей, около 70%, являются собственниками или совладельцами имущества, в котором проживают.

Согласно Опросу финансового положения семей, проведенному в 2020 году, 63,5% семей, арендующих дом, в котором они живут, предпочли бы его купить и просто не сделали этого, потому что у них не было финансовых условий.

В настоящее время около 4,1 миллиона домохозяйств имеют в среднем недвижимость в размере около 120 тысяч евро (почти вдвое больше, чем в 1999 году) и финансовые активы в размере 55,6 тысячи евро.

Эти цифры основаны на последнем длинном ряду доходов домохозяйств (1980-2022 гг.), опубликованном Banco de Portugal в июньском экономическом бюллетене.

В последние годы поклонение бетону семьями принесло свои плоды. В результате благоприятного момента на рынке недвижимости, особенно после 2013 года, благосостояние семей в сфере недвижимости росло в среднем на 4,4% в год за последнее десятилетие.

Это является основной причиной увеличения благосостояния домохозяйств на 54% в период с 2012 по 2022 год.