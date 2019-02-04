Португалия: более 100 мероприятий состоится в Алгарве в феврале

Программа предусматривает повышение привлекательности данного региона для туристов в осенне-зимний сезон.

Проведение мероприятий, по мнению экспертов, является лучшим способом привлечения иностранных и отечественных туристов в регион, который не может предложить пляжного отдыха в данный период.

Более 100 мероприятий в Алгарве будет организовано в феврале, среди которых - Шоколадная неделя, проходящая на рынке в Лоуле, и Ярмарка апельсинов в Силвеше.