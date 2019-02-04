Португалия: более 100 мероприятий состоится в Алгарве в феврале

Понедельник, 04 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: более 100 мероприятий состоится в Алгарве в феврале

Данные мероприятия организованы в рамках программы "365 Алгарве".

Программа предусматривает повышение привлекательности данного региона для туристов в осенне-зимний сезон.

Проведение мероприятий, по мнению экспертов, является лучшим способом привлечения иностранных и отечественных туристов в регион, который не может предложить пляжного отдыха в данный период. 

Более 100 мероприятий в Алгарве будет организовано в феврале, среди которых - Шоколадная неделя, проходящая на рынке в Лоуле, и Ярмарка апельсинов в Силвеше.

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