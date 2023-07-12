Португалия: более 12 процентов испытывают нехватку продовольствия

В 2020 и 2022 годах более 12% португальского населения страдали от отсутствия продовольственной безопасности в умеренной или тяжелой форме.

Этот показатель ставит Португалию выше среднего показателя в 8,5%, зарегистрированного в Южной Европе, говорится в международном отчете от 12 июля.

Согласно документу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), распространенность умеренной и тяжелой степени отсутствия продовольственной безопасности в Португалии снизилась с 14,7% до 12,4% населения в период с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.

Несмотря на сокращение, Португалия является шестой страной среди 13 стран Южной Европы с самым высоким процентом по этому показателю, уступая Албании (30,2%), Северной Македонии (24%), Сербии (14,8%), Боснии и Герцеговине (13,4%) и Черногория (12,9%).

В докладе о состоянии продовольственной безопасности и безопасности питания в мире также указывается, что острое отсутствие продовольственной безопасности коснулось 3,9% населения Португалии в период 2020-2022 годов, и это меньше 4,1%, зарегистрированных в 2014-2016 годах.