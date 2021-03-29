Португалия: более 1280 водителей лишились прав после введения балльной системы

Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

В отчете о дорожно-транспортных происшествиях и инспекциях за 2020 год, выпущенном ANSR, говорится, что с момента вступления в силу системы талонов нарушений у 1284 водителей были отозваны водительские права.

Отчет также показывает, что 242 241 водитель потеряли баллы на водительских правах.

В системе Point Charter водителю присваивается 12 баллов, которые увеличиваются или уменьшаются в зависимости от нарушений, и водитель остается без водительских прав после потери всех баллов.

После лишения прав водителям запрещено управлять автомобилем в течение двух лет, и они должны будут снова получить права.

Согласно отчету, в 2016 году, когда был введен талон нарушений, было аннулировано 16 водительских удостоверений, а в 2017 году - 64.