Португалия: более 14 тысяч водителей превысили скорость за неделю

Согласно обнародованному результату, более 14 000 водителей были выявлены с превышением скорости в ходе акции по безопасности дорожного движения «Путешествуй без спешки».

В ходе операции было проверено более двух млн транспортных средств.

Кампания, организованная Национальным управлением по безопасности дорожного движения (ANSR), Национальной республиканской гвардией (GNR) и Полицией общественной безопасности (PSP), проходила с 26 апреля по 2 мая и была направлена ​​на предупреждение водителей о рисках превышения скорости.

По данным ANSR, 2 004 836 автомобилей были проверены на предмет контроля скорости с помощью радаров.

Из проверенных транспортных средств 14 586 превысили скорость.

В период кампании на материковой части Португалии произошло в общей сложности 1831 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого восемь человек погибли, 28 получили серьезные травмы и 419 получили легкие травмы.