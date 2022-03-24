Португалия: более 15 процентов самозанятых находятся в экономической зависимости

«Из общего числа 687,3 тыс. самозанятых в 2021 году 10,1% (69,2 тыс.) указали, что за последние 12 месяцев у них был только один клиент, 3,7% (25,8 тыс.) имели от двух до девяти клиентов, один из который был доминирующим, а 1,3% (9,1 тыс.) имели 10 и более клиентов, один из которых был доминирующим», - говорит Национальный институт статистики INE.

«Иными словами, у 15,1% (104,1 тыс.) самозанятых был клиент, который представлял 75% и более дохода от их деятельности (после вычета налогов) - ключевой показатель экономической зависимости», - подчеркивает INE.

Анализируя эти результаты, можно заметить, что «у мужчин больше клиентов, имеющих решающий вес в их деятельности», поскольку среди них 10,4% имели только одного клиента за 12 месяцев (9,6% в случае женщин) и 4,4% имел от двух до девяти клиентов, один из которых был доминирующим (2,6% женщин).

INE отмечает, что экономическая зависимость чаще встречается у мужчин (16,7%), чем у женщин (12,5%), у молодых людей в возрасте от 16 до 34 лет (30,5%), у лиц с высшим образованием (20,7%) и работающих в сельском хозяйстве, животноводстве, охоте, лесном хозяйстве и рыболовстве (47,0%).