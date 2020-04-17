Португалия: более 2000 медработников заражены коронавирусом

Министерство здравоохранения накануне сообщило, что 2131 специалист, работающих в сфере здравоохранения заражены коронавирусом нового типа. Большая часть из них – медсестры (566 человек) и врачи (396 человек).

При этом, согласно данным организации Escola de Saúde Pública, 6 из 10 зараженных медицинских работников сами не находились под должным медицинским наблюдением. Лишь четверть из инфицированных медработников были протестированы на коронавирус в течение суток после обнаружения симптомов.

Глава министерства Граса Фрейташ прокомментировала эти цифры, отметив, что медики обладают достаточно компетенцией для того, чтобы самостоятельно наблюдать течение болезни.

«Многие медработники, обнаружив у себя симптомы, самоизолировались на 14 дней и информировали о течение болезни. Это особая категория населения, способная контролировать симптомы и болезнь самостоятельно», - сообщила Фрейташ.

Напомним, по последним данным, в Португалии около 19 тысяч случаев заражения коронавирусом, 629 человек скончалось, 493 пациента выздоровело.