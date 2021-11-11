Португалия: более 44 процента компаний завершили 2020 год с убытками

Четверг, 11 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: более 44 процента компаний завершили 2020 год с убытками

Четыре из десяти компаний понесли в прошлом году убытки из-за воздействия пандемии. Оборот упал почти на 10%.

Более 44% нефинансовых компаний показали отрицательные результаты в 2020 году , при этом оборот упал на 9,7%, а рентабельность капитала - на 3,8%, что вдвое меньше значения 2019 года, сообщил Банк Португалии.

Согласно Годовым экономико-финансовым показателям нефинансовых компаний Banco de Portugal, обновленным за 2020 год, в том году «рентабельность компаний упала» из-за пандемии, при этом статистика, составленная на основе информации из IES (Упрощенная корпоративная информация), указывает на то, что снижение оборота около 9,7%.

«Это сокращение относится к большинству компаний, оно было более заметным в секторах , наиболее пострадавших от Covid-19, а именно в отелях и ресторанах (-42.5%), в художественных, спортивных и развлекательных мероприятиях (-35.5 % ) и в транспортировке и хранении (-24,2%) », - отмечает центральный банк.

Тем не менее, добавляет он, «в некоторых секторах объем продаж и оказанных услуг увеличился, а именно в строительстве (3,0%) и в сфере информации и коммуникации (4,4%)».

По данным Banco de Portugal, это снижение активности повлияло на результаты компаний, которые, измеренные до вычета амортизации, износа, процентов и налогов (EBITDA), снизились на 18,9% по сравнению с 2019 годом.

В прошлом году рентабельность активов (соотношение между EBITDA и совокупными активами) упала до 5,9% (7,6% в 2019 году), а рентабельность собственного капитала (соотношение между чистой прибылью и собственным капиталом) упала до 3,8%, что составляет половину от показателя 2019 года.

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