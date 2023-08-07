Португалия: более 56 000 студентов уже подали заявки в вузы

В этом году в высших учебных заведениях Португалии доступно на 275 мест больше, чем было заявлено изначально, и на 671 место больше, чем в прошлом году.

Более 56 000 студентов уже подали заявки на участие в первом этапе национального конкурса на доступ к высшему образованию.

Согласно ежедневно обновляемым данным на сайте Главного управления высшего образования, к концу воскресенья 7 августа в первом этапе конкурса уже было 56 434 кандидата.

Это число немного меньше, чем в прошлом году, когда за день до крайнего срока заявки подали 58 110 молодых людей.

Первый этап общенационального конкурса на доступ к высшему образованию стартовал 31 июля. В первый день заявки подали 12 939 студентов, всего 54 311 вакансий.

В этом году в высших учебных заведениях имеется на 275 мест больше, чем было заявлено изначально, и на 671 место больше, чем в прошлом году.

Результаты первого этапа национального конкурса будут опубликованы 27 августа - раньше, чем в предыдущие годы , чтобы обеспечить минимальный интервал в 15 дней между размещением на первом этапе и началом занятий.

Еще одним новшеством конкурса является предоставление впервые приоритетного контингента экономически незащищенных студентов (бенефициаров ступени А) в количестве 2028 мест на курсы во всех государственных высших учебных заведениях.

В прошлом году в высшие учебные заведения поступили 50 315 студентов.