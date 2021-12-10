Португалия: более 570 тысяч семей освобождены от IRS в 2022 году

По данным Министерства финансов, повышение минимальной заработной платы до 705 евро и последующее обновление минимального прожиточного минимума освободит от IRS.в 2022 году более 570 тысяч домашних хозяйств.

Эти 570 тысяч домашних хозяйств добавятся к 1,1 млн семей, которые в настоящее время не платят IRS, потому что он покрывается суммой чистого дохода, с которой не взимается налог.

На практике это означает, что из-за увеличения национальной минимальной заработной платы до 705 евро минимальный годовой доход будет соответствовать 9870 евро (14 x 705 евро).

Этот минимальный годовой доход будет использоваться в 2023 году, когда налогоплательщики будут отчитываться перед IRS о доходах, полученных в 2022 году, но он также начнет применяться в следующем году через удержания у источника дохода.

Напомним, что в 2021 году освобождение от ежемесячного удержания подоходного налога распространяется на заработную плату и пенсию до 686 евро.