Португалия: более 600 случаев насилия в отношении медработников

За первые 6 месяцев 2019 года было зарегистрировано более 600 различных случаев насилия в отношении медработников. В большинстве случаев речь идет о психологическом насилии. 57% случаев - это оскорбления персонала, 20% классифицированы как словесные издевательства и 13% - нападения на медработников.



Начиная с 2013 года по 2019 год, по статистике, было зарегистрировано 4893 сообщения о насилии в отношении работников здравоохранения.



По статистике, медсестры - категория, которая чаще всего подвергается насилию. При этом, только половина инцидентов регистрируется официально. Чаще всего врачи и медсестры становятся жертвами нападения агрессивных пациентов или членов их семей.