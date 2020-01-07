Португалия: более 600 случаев насилия в отношении медработников

Вторник, 07 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: более 600 случаев насилия в отношении медработников

Чаще всего медицинский персонал становится жертвами пациентов или членов их семей.

За первые 6 месяцев 2019 года было зарегистрировано более 600 различных случаев насилия в отношении медработников. В большинстве случаев речь идет о психологическом насилии. 57% случаев - это оскорбления персонала, 20% классифицированы как словесные издевательства и 13% - нападения на медработников.

Начиная с 2013 года по 2019 год, по статистике, было зарегистрировано 4893 сообщения о насилии в отношении работников здравоохранения.

По статистике, медсестры - категория, которая чаще всего подвергается насилию. При этом, только половина инцидентов регистрируется официально. Чаще всего врачи и медсестры становятся жертвами нападения агрессивных пациентов или членов их семей.

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