Португалия: более 70 процентов граждан хотят перестановок в правительстве

Фернандо Медина (64%) и Жуан Кошта (62%) следуют в списке министров с самыми изменчивыми взглядами.

Более 70% португальцев поддерживают перестановки в правительстве после того, как чуть более десятка чиновников покинули исполнительную власть Антониу Кошты, свидетельствует опрос, проведенный Intercampus для Correio da Manhã, Jornal de Negócios и CTV.

Опрос, проведенный с 7 по 11 августа, показывает, что 71,3% респондентов согласны с тем, что Антониу Кошта должен провести «капитальный ремонт правительства», что меньше, чем 80,9% два месяца назад.

Но именно за уход Жоао Галамба выступают восемь из десяти португальцев. Фернандо Медина (64%) и Жуан Кошта (62%) следуют в списке министров, которых еще можно изменить.

В топе самых запрашиваемых отставок также находятся министр здравоохранения Мануэль Писарро и министр жилищного строительства Марина Гонсалвеш со значениями выше 50%.

С другой стороны, министры президентства Марина Виейра да Силва; наук, технологий и высшего образования Эльвира Фортунато; и от «Территориального единства» Ана Абруньоса, при этом только 28% респондентов ждут их ухода из правительства.