Португалия: более 70% зданий энергетически неэффективны

Среда, 20 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: более 70% зданий энергетически неэффективны

Associação Zero оценила программы поддержки энергоэффективности жилых зданий.

Согласно анализу, проведенному экологической ассоциацией Zero, более 70% зданий энергонеэффективны, и «почти все» здания должны быть отремонтированы.

Zero считает, что программы поддержки энергоэффективности в зданиях находятся на правильном пути, но ее все еще недостаточно, и действующая модель нуждается в улучшении.

Преобразование строительного фонда требует больших усилий, и необходимо иметь амбиции, когда признается, что более 70% зданий не являются энергоэффективными, то есть почти все португальские здания должны быть отремонтированы.

Zero напоминает, что инвестиции в энергоэффективность являются «крайне важными» и оказывают «чрезвычайно существенное» влияние на общество.

Вложение средств необходимо для улучшения условий жизни и теплового комфорта, а также для стимулирования рынка энергоэффективности и обновления и возобновляемых источников энергии в жилищах.

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