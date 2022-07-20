Португалия: более 70% зданий энергетически неэффективны

Согласно анализу, проведенному экологической ассоциацией Zero, более 70% зданий энергонеэффективны, и «почти все» здания должны быть отремонтированы.

Zero считает, что программы поддержки энергоэффективности в зданиях находятся на правильном пути, но ее все еще недостаточно, и действующая модель нуждается в улучшении.

Преобразование строительного фонда требует больших усилий, и необходимо иметь амбиции, когда признается, что более 70% зданий не являются энергоэффективными, то есть почти все португальские здания должны быть отремонтированы.

Zero напоминает, что инвестиции в энергоэффективность являются «крайне важными» и оказывают «чрезвычайно существенное» влияние на общество.

Вложение средств необходимо для улучшения условий жизни и теплового комфорта, а также для стимулирования рынка энергоэффективности и обновления и возобновляемых источников энергии в жилищах.