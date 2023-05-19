Португалия: более 80 районов под угрозой пожаров

Пятница, 19 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: более 80 районов под угрозой пожаров

IPMA поставил нескольким муниципалитетам во всех округах очень высокую и высокую степень опасности.

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), более 80 муниципалитетов в округах Лейрия, Визеу, Коимбра, Гуарда, Каштелу-Бранку, Порталегре и Сантарен в настоящее время имеют максимальную опасность сельских пожаров.

IPMA также поставил несколько муниципалитетов во всех округах (18) континента в очень высокую и высокую опасность.

Пожарная опасность, определенная IPMA, имеет пять уровней, от пониженного до максимального.

Расчеты производятся на основе температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра и количества осадков за последние 24 часа.

С начала года 3107 пожаров затронули 8331 га сельской местности.

IPMA прогнозирует на 19 мая на континенте облачность или ясное небо с временным усилением облачности во второй половине дня внутри страны, временами сильный ветер на западном побережье и в горной местности, возможны дожди в горах Алгарве во второй половине дня.

Минимальные температуры будут колебаться от 7 градусов Цельсия (в Гуарде и Брагансе) до 16 (в Беже, Лиссабоне и Сантарене), а максимальные - от 17 (в Гуарде) до 27 (в Сетубале).

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