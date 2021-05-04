Португалия: более 9 миллионов ответили на перепись

Вторник, 04 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: более 9 миллионов ответили на перепись

Первый этап переписи 2021 года завершился 3 мая.

По данным Национального статистического института (INE), более девяти миллионов человек зарегистрированы в переписи 2021 года после ответов, отправленных на первом этапе.

Из общего числа отправленных писем 82% домохозяйств прислали свои ответы.

Мадейра - регион с самым высоким процентом отклика (90%). С другой стороны, жители столичного округа Лиссабона дали наименьшее количество ответов (чуть более 70%).

Пока что большинство ответов (90%) было дано через портал eCensos.

С 4 мая и до конца месяца семьям, которые еще не представили свои ответы, нужно сделать это через Интернет (предпочтительный метод), по горячей линии (21 054 2021), на eBalcão в муниципалитетах или заполнить бумажные анкеты, доставленные счетчиками.

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