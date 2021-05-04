Португалия: более 9 миллионов ответили на перепись
Первый этап переписи 2021 года завершился 3 мая.
По данным Национального статистического института (INE), более девяти миллионов человек зарегистрированы в переписи 2021 года после ответов, отправленных на первом этапе.
Из общего числа отправленных писем 82% домохозяйств прислали свои ответы.
Мадейра - регион с самым высоким процентом отклика (90%). С другой стороны, жители столичного округа Лиссабона дали наименьшее количество ответов (чуть более 70%).
Пока что большинство ответов (90%) было дано через портал eCensos.
С 4 мая и до конца месяца семьям, которые еще не представили свои ответы, нужно сделать это через Интернет (предпочтительный метод), по горячей линии (21 054 2021), на eBalcão в муниципалитетах или заполнить бумажные анкеты, доставленные счетчиками.