Португалия: более 90 тысяч ездят по столице бесплатно

В настоящее время более 90 000 человек пользуются бесплатным общественным транспортом для жителей Лиссабона в возрасте до 23 лет и пожилых людей, сообщила мэрия.

Поводом для опубликования данных стала первая годовщина введения программы.

Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш заявил, что эти более 90 000 человек «соответствуют примерно 16% населения», и приветствовал достижение того, что он считает «одной из самых важных мер».

«Лиссабон - один из немногих городов Европы, в котором есть бесплатный общественный транспорт. Этой мерой, которая не вернется назад, мы хотим послать очень четкий сигнал о том, что мы движемся в направлении декарбонизации и более чистого города», - добавил мэр.

Чтобы отметить этот первый год, утром 25 июля мэр вручил бесплатный проездной 91-летнему гражданину.

Соглашение между мэрией Лиссабона и Transportes Metropolitanos de Lisboa, компанией, которая управляет транспортом в столичном районе Лиссабона, разрешает бесплатное пользование общественным транспортом жителям Лиссабона старше 65 лет, молодым людям до 18 лет или студентам высших учебных заведений до 23 лет, за исключением случаев получения степени в области медицины и архитектуры, где проезд бесплатный до 24 лет.

Во всех случаях необходимо иметь налоговый адрес в Лиссабоне.