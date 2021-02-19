Португалия: более двух миллионов человек рискуют оказаться за чертой бедности

Согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), более 2 млн португальцев подвергались риску бедности или социальной изоляции в 2020 году, в первый год пандемии.

По данным INE, уровень бедности или социальной изоляции в 2020 году составил 19,8% по сравнению с 21,6% годом ранее. Уровень материальных лишений жителей Португалии также снизился в прошлом году до 13,5%, а уровень тяжелых материальных лишений упал до 4,6%, «поддерживая тенденцию к снижению обоих показателей».

Несмотря на снижение уровня бедности, 38% людей продолжали жить в семьях, которые не могли позволить себе одну неделю отпуска в год вдали от дома. Почти треть граждан «не имели возможности гарантировать немедленную выплату, не прибегая к ссуде, непредвиденных расходов в размере 500 евро».

INE сообщил, что в 2019 году 16,2% населения находилось под угрозой бедности. Этот показатель соответствует «доле жителей с годовым чистым денежным доходом на одного взрослого в эквиваленте менее 6480 евро (540 евро в месяц)». Обратите внимание, что порог соответствует 60% от медианы (10 800 евро) распределения эквивалентного чистого денежного дохода.

Хотя риск бедности для взрослых трудоспособного возраста снизился до 14,9% в 2019 году, риск бедности для лиц моложе 18 лет и пожилого населения увеличился до 19,1% и 17,5% соответственно. Что касается географического распределения, риск бедности остается более высоким в автономных регионах (28,5% на Азорских островах и 26,3% на Мадейре).