Португалия: более двух тысяч семейных врачей находятся за пределами SNS

Такие цифры были озвучены президентом Португальской ассоциации общей и семейной медицины (APMGF) Нуно Хасинту.

Вне Национальной службы здравоохранения (SNS) насчитывается более двух тысяч семейных врачей. Если бы по крайней мере 1000 человек решили остаться в медицинских центрах, потребности 1,3 миллиона португальцев были бы удовлетворены.

В октябре в первичной медико-санитарной помощи насчитывалось 5575 семейных врачей.

Согласно базе данных Pordata, на конец 2021 года в общей и семейной медицине насчитывалось 8198 специалистов общей и семейной медицины. Следовательно, вне государственной службы находится более двух тысяч семейных врачей, то есть не менее четверти от общего числа.

В то же время в октябре более 1,3 млн граждан остались без помощи семейных врачей, закрепленных за локальными здравпунктами.

Для удовлетворения существующей потребности возникла идея создания пунктов семейного здоровья (unidades de saúde familiar, USF) модели С, в соответствии с которой будут существовать объединения врачей-пенсионеров, которые на временной основе будут реагировать на локальные потребности.

На прошлой неделе министр здравоохранения признал предложенную модель вполне жизнеспособной.

По мнению Нуно Хасинту, USF типа C могли бы даже оказать некоторое влияние, но только в том случае, если они не предназначены только для краткосрочных целей и если они будут открыты для всех профессионалов, а не только для пенсионеров.