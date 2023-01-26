Португалия: более миллиона гостей посетили винные погреба Порту

Данные обнародовала Ассоциация компаний по производству портвейна (AEVP), которая подчеркнула, что погреба, расположенные на набережной Вила-Нова-де-Гайя, в районе Порту, считаются «величайшей точкой винного туризма в Португалии».

В заявлении AEVP говорится, что в 2022 году в подвалах ее членов произошло «возобновление посетителей»: их количество достигло 1,09 миллиона человек, что близко к уровням 2017 и 2018 годов.

«Однако мы все еще немного далеки от результата самого успешного 2019 года», - отметили в ассоциации.

В предпандемический год количество посетителей винных погребов с портвейном, сертифицированных AEVP, «достигло рекордных 1,37 миллиона человек», что является «абсолютно примечательным числом» для ассоциации и означает «увеличение на 8,8% по сравнению с 2018 годом» и 6,1% по сравнению с 2017 годом».

Среди посетителей подвалов лидируют португальцы (17,05%), испанцы (13,60%) и французы (13,26%). Далее следуют североамериканцы (9,59%), британцы (6,95%) и бразильцы (5,82%).

AEVP - это некоммерческая частная организация со штаб-квартирой в Вила-Нова-де-Гайя, объединяющая 22 сотрудника, на долю которых в настоящее время приходится более 80% продаж портвейна и около 40% вин Дору с защищенным наименованием по происхождению (PDO).