Португалия: более половины больниц закрылись в 2020 году

Совет государственных финансов предупредил, что более половины португальских больниц завершили 2020 год в ситуации технического банкротства.

Данные приведены в отчете «Бизнес-сектор государства 2019-2020» и показывают, что 22 из 41 больничного отделения закончили первый год пандемии Covid-19 с отрицательным капиталом в размере более одного миллиарда евро.

Пять больниц внесли около 60% этой суммы.

Три самых неблагополучных объекта расположены в Лиссабоне и Вале-ду-Тежу.

Centro Hospitalar Lisboa Central, в который входят, среди прочего, госпиталь Сан-Жузе и родильный дом Альфредо да Кошта, установил антирекорд с отрицательным капиталом в 232 млн евро.

За ним следуют больница Гарсия-де-Орта в Алмаде с 83 млн и Centro Hospitalar de Setúbal с 78 млн.

В отчете Setor Empresarial do Estado 2019-2020, подготовленном Советом по государственным финансам, подчеркивается, что на протяжении многих лет правительства сокращали задолженность больниц перед поставщиками с помощью периодических финансовых вливаний.

В 2020 году государство вложило в больницы 587 млн евро.