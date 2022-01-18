Португалия: более половины домов стоят менее 50 тысяч евро

Более половины домов, зарегистрированных в Министерстве финансов Португалии, оцениваются менее чем в 50 000 евро, при этом большая часть расположена на внутренних территориях.

Записи также демонстрируют, что 2937 объектов недвижимости стоят более одного млн евро.

Цифры показывают, что по всей стране зарегистрировано более 6,5 млн домов, из которых почти 3,4 миллиона (51,8%) имеют налогооблагаемую стоимость активов ниже 50 000 евро.

Большинство этих домов с низким рейтингом расположены во внутренних районах, с упором на муниципалитеты Алкоутим, Корво и Мертола, на долю которых приходится 96% от общего числа.

С другой стороны, Кашкайш и Албуфейра - оба с 23-процентной долей домов стоимостью менее 50 тысяч евро - являются муниципалитетами с самой низкой пропорцией между «дорогими» и «дешевыми» домами.

Записи также показывают, что 2937 домов стоимостью более одного миллиона евро распределены по 132 из 308 муниципалитетов страны.

Большинство из них расположены в муниципалитетах Лиссабона (714), Кашкайша (395) и Лоуле (326).