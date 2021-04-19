Португалия: более половины людей хотят вернуться на работу

Понедельник, 19 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: более половины людей хотят вернуться на работу

Сегодня 77% респондентов предпочитают работать на рабочем месте.

Данные исследования опубликованы Рандстадом, и они контрастируют с теми, что собирались в 2020 году, когда явно отдавалось предпочтение удаленной работе.

В подтверждение этого мнения респонденты указали пять причин, по которым трудно работать из дома. Первая, по мнению 61% респондентов, связана со «стремлением к взаимодействию с коллегами», за ним следует «трудности с поддержанием баланса между личной и профессиональной жизнью» - причину, которую разделяют 39% респондентов.

29% признают, что чувствуют себя «одинокими» или «изолированными», в то время как среди родителей, занятых удаленной работой, 24% утверждают, что «дети требуют внимания», и это является причиной для предпочтения работы на рабочем месте. Что касается технических вопросов, 18% считают, что плохое подключение к Интернету влияет на качество работы - критерий, который стоит на последнем месте при рассмотрении результатов по Европе.

С началом процесса вакцинации 59% португальцев считают, что после иммунизации у них будет больше возможностей трудоустройства. Значение, которое в среднем по Европе падает до 49%, а в мире - до 56%. Страны с наименьшей степенью уверенности в этой взаимосвязи между вакциной и работой - это Франция (34%), Люксембург (34%) и Швейцария (35%), а в противоположном направлении Индия (86%), Китай (80%) и Бразилия ( 77%).

Что касается предпочтения продолжать работать из дома до тех пор, пока вакцина не будет широко введена, то 59% португальцев согласны, значение аналогично глобальному (51%), но выше среднего европейского (45%).

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