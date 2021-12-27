Португалия: более половины португальцев в канун Нового года останутся дома

Чаще других такой выбор делают люди в возрасте 55 лет и старше (83%). Согласно исследованию Cetelem Observer, молодые люди от 18 до 34 лет предпочитают проводить праздник в доме друзей или других членов семьи (33%).

Что касается бюджета, то португальцы намерены потратить в канун Нового года в среднем 107 евро, что на 22 евро больше, чем в прошлом году.

При более подробном анализе 25% респондентов намерены потратить от 51 до 100 евро, 16% полагают, что они потратят от 101 до 150 евро, а 11% уложатся в 50 евро.

Согласно исследованию Observador Cetelem, португальцы настроены оптимистично и считают, что 2022 год будет лучшим годом. 45% считают, что новый год будет «лучше», и даже «намного лучше» (8%), 51% полагают, что он будет таким же, и только 3% ожидают худшего.

Интересно, что в мегаполисах наблюдается наибольшая разница: респонденты в Большом Порту с оптимизмом смотрят на новый год по сравнению с округом Лиссабона (57% и 20% соответственно).

Быть с семьей (45%), вернуться к тому, чем они перестали заниматься (27%), путешествовать (22%) и ходить на концерты (18%) - все это в списке планов португальцев на следующий год.