Португалия: более половины семей уже ответили на перепись.

Вторник, 27 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: более половины семей уже ответили на перепись.

В течение первой недели было зарегистрировано более 2,4 млн ответов - более пяти млн человек.

По данным Национального статистического института (INE), 53% домохозяйств Португалии уже выполнили эту задачу, при этом самый высокий процент ответов имеют Автономный регион Мадейра (64%) и Автономный регион Азорских островов (61%).

Однако на севере и в центре страны было получено большее количество писем, при этом в обоих регионах уровень ответов составил 57%.

Интернет-ответ через eCensos был настроен как основной метод ответа, что эквивалентно 92% от общего числа. Остальные ответы были получены через eBalcão (в муниципалитетах), по телефону или с помощью счетчика.

INE сообщает, что среднее количество ответов в час достигало своего пика в 16:00: 29 тысяч ответов в час в рабочие дни и 30 000 ответов в час - в выходные.

У португальцев еще есть время до 3 мая, чтобы ответить на вопросы переписи.

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