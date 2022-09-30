Португалия: более половины жителей доверяют традиционным СМИ

Пятница, 30 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: более половины жителей доверяют традиционным СМИ

Португалия - одна из европейских стран, которая больше всего доверяет традиционным средствам массовой информации.

Согласно исследованию Marco Research: Post Covid Consumer Behavior, разработанному агентством Marco и анализирующему в Европе Португалию, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию, 61% португальцев доверяют телевизионным новостям.

Столько же доверяют радио, а 57% и 53% доверяют новостям в печати и в Интернете соответственно.

После Португалии Великобритания, Германия и Франция являются странами, в которых население больше всего доверяет телевидению, а Испания и Италия уже, хотя и с небольшим отрывом, находятся в минусе по этому показателю.

Португалия также занимает первое место по доверию к онлайн-прессе, бумажной прессе и радио.

В социальных сетях страна занимает первую позицию в LinkedIn с 22%. 18% португальцев доверяют новостям, распространяемым через WhatsApp, 17% - через подкасты, 14% - через Instagram и Twitter соответственно и 12% - тем, что публикуются в Facebook.

Хотя уровень доверия к социальным сетям ниже, чем к традиционным СМИ, они являются одним из наиболее используемых источников информации. Для 65% португальцев WhatsApp является наиболее часто используемым каналом для доступа к информации, за ним следуют Instagram (51%) и Facebook (48%).

Также важное место занимают телевидение с 65%, цифровая пресса с 48% и радио с 47%.

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