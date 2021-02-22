Португалия: более ста тысяч евро штрафов за нарушение режима ЧП

Понедельник, 22 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: более ста тысяч евро штрафов за нарушение режима ЧП

Полиция PSP зарегистрировала 9 141 уведомление о нарушении правил чрезвычайного положения.

7969 из них относятся к материковой Португалии, а 1172 - к автономным регионам Азорских островов и Мадейры.

PSP заявляет, что в настоящее время завершено около 1000 административных правонарушений, это составляет около 10% от общего количества дел, возбужденных на материковой части Португалии, при этом было взыскано около 102 тысяч евро.

Министр внутренних дел заявил в парламенте, что в январе и феврале силами безопасности было зафиксировано 13 300 административных правонарушений в рамках режима чрезвычайного положения, а за весь 2020 год было зарегистрировано 5000.

Среди правонарушений - несоблюдение общей обязанности по сбору домашнего мусора, неиспользование маски на улице и в общественных местах, перемещение между муниципалитетами, употребление алкогольных напитков на улице, несоблюдение правил в публичных местах, правил работы ресторанов и несоблюдение правил закрытия помещений и заведений, а также правил продажи алкогольных напитков.

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