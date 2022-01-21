Португалия: более трети потребленной энергии - возобновляемая

С долей 22,1% Европейский Союз превысил целевой показатель валового конечного потребления возобновляемой энергии на 2020 год, установленный на уровне 20%.

Доля Португалии составила 34%, что превышает ее национальный целевой показатель.

С долей 60,1% Швеция стала лидером в блоке ЕС с самым высоким валовым конечным потреблением возобновляемой энергии в 2020 году, превысив национальный целевой показатель на 11 п.п.

Далее следуют Финляндия и Латвия с долями 43,8% и 42,1% соответственно.

Напротив, самое низкое валовое конечное потребление энергии из возобновляемых источников зарегистрировано на Мальте (10,7%), Люксембурге (11,7%) и Бельгии (13%).

Анализируя национальные цели 27 государств-членов ЕС, только Франция не достигла национальной цели в 24%, установленной ею на 2020 год, в результате чего валовое конечное потребление возобновляемой энергии составляет 19,1%, то есть на 3,9 п.п. ниже цели.