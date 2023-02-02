Португалия: больничный лист через SNS 24
Выдача краткосрочных “больничных” будет происходить через систему SNS 24.
Возможность оформления больничного листа на срок до трех дней через систему SNS 24 снизит нагрузку на больницы и поликлиники.
Это нововведение позволит пациентам заполнить лист нетрудоспособности самостоятельно на сайте SNS 24 (Serviço Nacional de Saúde). Затем внесенные данные будут подтверждаться SNS по телефону (на первом этапе), а затем электронно.
Речь идет о краткосрочных больничных листах длительностью не более трёх дней. В общей сложности таким способом можно будет оформить не больше шести дней в году.
По данным Национальной системы здравоохранения Португалии в год выдается в среднем 700 тысяч краткосрочных листов нетрудоспособности.
Значительная часть обращений пациентов в больницы и медицинские центры вызвана именно необходимостью оформить “больничный” на один-два дня. Однако чаще всего это те случае, которые не требуют оказания специальной медицинской помощи.
Цель этой инициативы состоит в том, чтобы сократить бюрократию, на которую жалуются врачи и пациенты, повысить удобство для граждан, “освободить” врачей для решения других вопросов, требующих их профессионализма.