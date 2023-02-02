Португалия: больничный лист через SNS 24

Возможность оформления больничного листа на срок до трех дней через систему SNS 24 снизит нагрузку на больницы и поликлиники.

Это нововведение позволит пациентам заполнить лист нетрудоспособности самостоятельно на сайте SNS 24 (Serviço Nacional de Saúde). Затем внесенные данные будут подтверждаться SNS по телефону (на первом этапе), а затем электронно.

Речь идет о краткосрочных больничных листах длительностью не более трёх дней. В общей сложности таким способом можно будет оформить не больше шести дней в году.

По данным Национальной системы здравоохранения Португалии в год выдается в среднем 700 тысяч краткосрочных листов нетрудоспособности.

Значительная часть обращений пациентов в больницы и медицинские центры вызвана именно необходимостью оформить “больничный” на один-два дня. Однако чаще всего это те случае, которые не требуют оказания специальной медицинской помощи.

Цель этой инициативы состоит в том, чтобы сократить бюрократию, на которую жалуются врачи и пациенты, повысить удобство для граждан, “освободить” врачей для решения других вопросов, требующих их профессионализма.