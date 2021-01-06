Португалия: больницы Лиссабона приостанавливают всю несрочную деятельность

Среда, 06 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: больницы Лиссабона приостанавливают всю несрочную деятельность

Распоряжение было отдано министром здравоохранения Мартой Темидо.

Больницы в регионе Лиссабона приостановят всю несрочную деятельность из-за увеличения числа госпитализаций с Covid-19.

Министр здравоохранения Марта Темидо отправила электронное письмо в Региональное управление здравоохранения Лиссабона и Вале-ду-Тежу (ARSLVT), в котором она приказала всем больницам сосредоточить человеческие ресурсы в области интенсивной терапии.

Медицинские учреждения «должны немедленно довести свои планы действий в чрезвычайных ситуациях до максимального уровня» и «гарантировать выделение человеческих ресурсов для оказания неотложной помощи».

«Запрограммированная несрочная помощь», приостанавливается, чтобы «гарантировать ответ на спрос, который, как ожидается, возрастет в ближайшие дни», - добавляется в письме.

Приказ поступил после встречи между Региональным управлением здравоохранения и комиссией, которая координирует информацию о загруженности больниц.

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