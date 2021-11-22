Португалия больше не производит электроэнергию из угля

Понедельник, 22 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия больше не производит электроэнергию из угля

Страна сделала еще один шаг в экологически чистое будущее.

На заводе в Пегу, который был вторым по величине загрязнителем в стране, закончились запасы.

Португалия определенно прекратила использование угля для производства электроэнергии с 19 ноября, объявили министр окружающей среды и экологическая ассоциация ZERO.

Докладчики надеются, что будущее завода в Пегу не будет заключаться в сжигании биомассы, ведь этот неэффективный вариант поставит под сомнение амбициозные планы по смягчению последствий изменения климата.

Для ZERO эта историческая дата, когда наиболее загрязняющее топливо в Португалии с точки зрения выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата, больше не используется.

В качестве долгосрочной цели называется обеспечение справедливого энергетического перехода страны к углеродной нейтральности в 2050 году или даже раньше.

Угольная электростанция в Пегу, на которую приходилось 4% выбросов в стране, была второй по весу с точки зрения выбросов углекислого газа в Португалии. Она уступала термоэлектрической электростанции в Синише, закрытие которой произошло в январе. 2021 года.

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