Португалия больше не производит электроэнергию из угля

На заводе в Пегу, который был вторым по величине загрязнителем в стране, закончились запасы.

Португалия определенно прекратила использование угля для производства электроэнергии с 19 ноября, объявили министр окружающей среды и экологическая ассоциация ZERO.

Докладчики надеются, что будущее завода в Пегу не будет заключаться в сжигании биомассы, ведь этот неэффективный вариант поставит под сомнение амбициозные планы по смягчению последствий изменения климата.

Для ZERO эта историческая дата, когда наиболее загрязняющее топливо в Португалии с точки зрения выбросов парниковых газов, вызывающих изменение климата, больше не используется.

В качестве долгосрочной цели называется обеспечение справедливого энергетического перехода страны к углеродной нейтральности в 2050 году или даже раньше.

Угольная электростанция в Пегу, на которую приходилось 4% выбросов в стране, была второй по весу с точки зрения выбросов углекислого газа в Португалии. Она уступала термоэлектрической электростанции в Синише, закрытие которой произошло в январе. 2021 года.