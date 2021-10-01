Португалия больше не требует изоляции при въезде в страну

Таковы новые правила последней фазы снятия ограничений, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В заявлении о наборе правил, которые действуют до этой пятницы, если эпидемиологическая эволюция не потребует изменений, МВД заявляет, что гости из любой страны не нуждаются в профилактической изоляции.

Основные и второстепенные поездки разрешены для всех, «независимо от происхождения», при условии, что пассажиры предъявят свидетельство о вакцинации или выздоровлении от болезни, признанное в Португалии.

Что касается основных и второстепенных поездок, МВД сообщает, что все они разрешены для пассажиров из Шенгенской зоны, Бразилии, США, Великобритании и стран, указанных в европейской рекомендации 2020 года, включая Чили, Кувейт и Руанду, но исключая Боснию и Герцеговину и Молдову.

Гражданам из других третьих стран разрешены только важные поездки, то есть «те, которые позволяют транзит или въезд в Португалию гражданам по профессии, учебе, воссоединению семьи, по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам».

Въезд в Португалию по воздуху подразумевает предъявление европейского цифрового сертификата или сертификата о вакцинации или выздоровления для всех граждан старше 12 лет.

«В качестве альтернативы они должны представить доказательства проведения молекулярного лабораторного теста с помощью ОТ-ПЦР или экспресс-теста на антиген с отрицательным результатом, проведенного в течение 72 или 48 часов до момента отправки, соответственно», - сообщает МВД.

Несоблюдение этих требований заставит пассажиров пройти тест при въезде в Португалию, неся расходы и ожидая результата в аэропорту.