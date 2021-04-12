Португалия: больше половины португальцев не поедут в отпуск

Таковы результаты исследования, проведенного радио TSF.

Около 52% португальцев не собираются брать отпуск этим летом. Только 48% собираются в отпуск, но большинство (90%) проведут его в Португалии.

Респонденты чаще всего выбирают такие места для проведения отпуска, как съемный дом (24%), гостиница (23%), второй дом (19%), дом (13%), дом друзей или семьи (9%), кемпинг (4 %) и автодом (1%).

Вариант съемного дома более актуален в районе Порту, респонденты из Северного региона чаще всего выбирают отель, в то время как вторую резиденцию выбирают в основном респонденты из столичного региона Лиссабона.Те, кто больше всего намерены оставаться дома, - это жители Юга и островов, которые также выбирают наиболее вариант путешествия на автодоме. Кемпинг выбирают в основном жители Севера.

Что касается расходов, 64% респондентов считают, что они потратят столько же, сколько и в последний отпуск, 21% думают, что потратят меньше, а 11% говорят, что ожидают от отпуска больших расходов.

Исследование также стремилось установить влияние пандемии на доходы респондентов за последний год. Так, 56% ответили, что у них не было падения доходов, а у 44% - было. Из тех, кто не потерял деньги, 70% сохранили уровень сбережений, а 30% увеличили его.