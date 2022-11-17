Португалия: больше всего пострадают домохозяйства с низкими доходами

В озвученный список вошли Кипр, Греция, Ирландия, Испания и Португалия.

Семьи с более низкими доходами гораздо сильнее пострадают от инфляции и повышения процентных ставок с конца 2022 года и могут не суметь выплатить свои долги, предупреждает Европейский центральный банк (ЕЦБ).

В отчете о финансовой стабильности экономисты ЕЦБ подчеркивают, что семьи с более низкими доходами, как правило, чаще всего подвержены дефолтам.

Ухудшение качества активов затронет банки в странах с более высокой долей кредитов домохозяйствам с более низкими доходами, которые больше страдают от инфляции и роста процентных ставок и имеют меньше ликвидных активов.

Домохозяйства с низким доходом тратят 70% своего дохода на основные расходы, такие как продукты питания, энергия или жилье, по сравнению с 34% домохозяйств со средним доходом.

Согласно расчетам экономистов ЕЦБ, 10-процентное увеличение базовых расходов на проживание, которое не компенсируется ростом доходов, снижает покупательную способность более чем на 20% для домохозяйств с низкими доходами по сравнению с 5 % для домохозяйств со средними доходами.

«Семьи с более низкими доходами имеют небольшую финансовую маржу, чтобы смягчить более высокие цены на продукты питания и энергию», особенно в странах с высокими долгами и низкими сбережениями, добавляется в отчете ЕЦБ.