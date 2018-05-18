Португалия: большие собаки - в автобусе?

Пятница, 18 Май 2018 Португалия Португалия

Португалия: большие собаки - в автобусе?

Партия «Люди - Животные - Природа» (PAN) намерена изменить правила провоза домашних животных на общественном транспорте сети Carris.

В предложении PAN содержится призыв «изменить правила проезда на наземном транспорте компании Carris, разрешающие перевозку собак среднего и крупного размера, с обычными «защитными» средствами, предусмотренными законом для их перевозки на дороге и пребывания в других общественных местах». Таким образом, животные должны находиться в салоне, к примеру, автобуса или трамвая с поводком/намордником.

«Считаем нелогичным, что компания Carris разрешает перевозить велосипеды, которые считаются «громоздкими объектами», но не позволяет транспортировку средних или крупных домашних животных», - заявляют члены PAN.

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