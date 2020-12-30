Португалия: большинство торговцев довольны пешеходными улицами Лиссабона

Мэрия Лиссабона (CML) провела опрос среди владельцев магазинов на улицах Жуан-даш-Регул, Нова-ду-Алмада и Бакалуэйруш, чтобы понять, как идут дела с тех пор, как эти улицы стали пешеходными, в рамках программы «A Rua é Sua».

По данным муниципалитета, опрос выявил «успех инициативы».

CML сообщает, что 78% продавцов удовлетворены или очень довольны программой, а 73% сообщили, что у них появилось больше клиентов.

Опрос также показывает, что 83% предпринимателей улучшили свой бизнес, 89% считают, что клиенты довольны и очень довольны пешеходными улицами, а 94% хотят продолжать программу даже после пандемии.

И последнее, но не менее важное: 67% коммерсантов сообщили, что они не увольняли и не планируют увольнять сотрудников.