Португалия: бонусы для лиссабонских школьников

Эта поддержка является частью мер школьного социального действия (ASE) в 2023/2024 учебном году, которые были обсуждены и стали возможными единогласно на закрытом заседании городского совета Лиссабона (CML).

В заявлении CML сообщается, что утвержденные меры представляют собой «сумму в размере более 1,4 миллиона евро для ASE уже в 2023/2024 учебном году», что указывает на то, что это «самый большой пакет финансирования в этой области».

«Стоимость обеда, взимаемого со школьника, определяется приказом Министерства образования и в настоящее время составляет 1,46 евро» в соответствии с критериями, установленными для предыдущего учебного года, а именно 2022/2023.

Если значение будет сохранено, муниципалитет предложит учащимся платить 0,73 евро за каждый прием пищи.

Согласно предложению PS, финансовые ассигнования на реализацию этой поддержки будут включены в муниципальный бюджет Лиссабона на 2024 год, и «эта мера будет реализована в период с января по июль 2024 года в качестве чрезвычайной поддержки в текущем инфляционном контексте».

Ожидается, что впоследствии совет повторно оценит необходимость преемственности для возможной реализации в 2024/2025 учебном году.