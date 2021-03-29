Португалия: Boom Festival перенесен на июль 2022 года

2020 Boom Festival уже ранее переносили - на 2021 год, в Иданья-а-Нова, но теперь дата снова передвинута, на этот раз на июль 2022 года, в связи с пандемией Covid-19.

В заявлении, опубликованном на веб-сайте организаторов, сказано, что «из-за пандемии мы не увидимся летом 2021 года, но зато отметим 25-летие Boom Festival в 2022 году».

«Фестиваль, который объединяет людей из 175 стран и территорий, несет огромную ответственность за коллективное благополучие всего сообщества», - уверены организаторы.

В этом году на июнь запланировано несколько музыкальных фестивалей, в том числе Alive (июль) в Оэйраше, Super Bock Super Rock (июль), в Сезимбре, Sudoeste (август) в Одемире и Паредеш-де-Коура (август) в районе Виана-ду-Каштелу, но промоутеры хотят знать, при каких условиях они смогут это сделать.

Ранее уже было объявлено о переносе концертов Rock in Rio Lisboa, Primavera Sound в Порту и фестиваля CoolJazz на 2022 год.