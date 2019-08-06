Португалия: бортпроводники Ryanair назвали даты забастовки

Сотрудники португальского отделения ирландской авиакомпании Ryanair назвали даты забастовки. Они прекратят работу с полночи 20 августа, акция продлится до полуночи 25 августа. Профсоюзные лидеры объяснили, что забастовка будет распространяться на все рейсы авикомпании, а также на службу поддержки клиентов.



Необходимость забастовки профсоюз объясняет отказом филиала компании выполнять местные трудовые законы. У работников, в частности у бортпроводников, накопились претензии по поводу невыплат праздничных и «рождественских» надбавок, пособий по беременности и родам, а также по предоставлению сотрудникам 22-дневного отпуска.

«Трудовое португальское законодательство по прежнему не соблюдается, более того, это происходит с одобрения и бездействия правительства», - говорится в заявлении бортпроводников Ryanair.