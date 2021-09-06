Португалия: Брага и Кашкайш соревнуются за европейский титул

Брага и Кашкайш входят в группу полуфиналистов премии «Инновационный город на подъеме в Европе» - инициативы, продвигаемой Европейским советом по инновациям, чтобы подчеркнуть работу, проделанную в этой области муниципалитетами с населением от 50 тысяч до 250 тысяч жителей.

Отобранные группой независимых экспертов из 39 кандидатов, два португальских города теперь будут бороться за этот европейский титул с Кастельон-де-ла-Плана (Испания), Харлемом (Нидерланды), Леуварденом (Нидерланды), Людвигсбургом (Германия), Тронхеймом (Норвегия) и Вантаа (Финляндия).

В течение октября, восемь полуфиналистов будут защищать свои кандидатуры в частных выступлениях. Победитель будет объявлен на саммите Европейского инновационного совета 24-25 ноября.

«Приятно видеть, как многие европейские города ставят инновации в центр своих стратегий восстановления и роста после такого сложного периода времени», - подчеркивает Европейский комиссар по инновациям Мария Габриэль.

Она «стремится наградить лучшие примеры того, как города формируют местные инновационные экосистемы, чтобы помочь Европе извлечь выгоду из ее научных достижений, коллективного разума и творчества».