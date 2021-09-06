Португалия: Брага и Кашкайш соревнуются за европейский титул

Понедельник, 06 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Брага и Кашкайш соревнуются за европейский титул

Наградой может стать звание «инновационного города на подъеме» и 500 тысяч евро.

Брага и Кашкайш входят в группу полуфиналистов премии «Инновационный город на подъеме в Европе» - инициативы, продвигаемой Европейским советом по инновациям, чтобы подчеркнуть работу, проделанную в этой области муниципалитетами с населением от 50 тысяч до 250 тысяч жителей.

Отобранные группой независимых экспертов из 39 кандидатов, два португальских города теперь будут бороться за этот европейский титул с Кастельон-де-ла-Плана (Испания), Харлемом (Нидерланды), Леуварденом (Нидерланды), Людвигсбургом (Германия), Тронхеймом (Норвегия) и Вантаа (Финляндия).

В течение октября, восемь полуфиналистов будут защищать свои кандидатуры в частных выступлениях. Победитель будет объявлен на саммите Европейского инновационного совета 24-25 ноября.

«Приятно видеть, как многие европейские города ставят инновации в центр своих стратегий восстановления и роста после такого сложного периода времени», - подчеркивает Европейский комиссар по инновациям Мария Габриэль.

Она «стремится наградить лучшие примеры того, как города формируют местные инновационные экосистемы, чтобы помочь Европе извлечь выгоду из ее научных достижений, коллективного разума и творчества».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)