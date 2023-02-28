Португалия: Брага - лучший город для иностранных инвестиций

Вторник, 28 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: Брага - лучший город для иностранных инвестиций

Брага возглавила рейтинг Financial Times как «лучший город будущего в категории стратегии привлечения иностранных инвестиций».

Брага фигурирует в рейтинге Financial Times как лучший город для инвестиций с населением менее 200 000 человек, подчеркивает Агентство экономического развития Браги InvestBraga. Таким образом, с 2022 года город поднялся на пять позиций.

Это третий раз, когда Брага входит в рейтинг журнала fDi «Европейские города и регионы будущего - лучшее и самое яркое направление для инвестиций в Европе», - подчеркивается в заявлении InvestBraga.

Выбор Financial Times «доказывает значимость муниципалитета в Европе. В то же время это признание, которое, безусловно, привлечет в регион новый бизнес», - считает исполнительный директор InvestBraga Карлуш Силва.

Только за последний год в рамках направления «Экономическое стимулирование и привлечение инвестиций» (DEAI) было поддержано 122 инвестиционных проекта и проведено 260 встреч с компаниями, предпринимателями, потенциальными инвесторами, инвестиционными посредниками и другими субъектами, поддерживающими и продвигающими экономическую деятельность.

За девять лет InvestBraga поддержала 997 инвестиционных проектов, из которых 278 являются международными.

Брага отмечена в приложении к журналу fDi Intelligence страницей, посвященной условиям, которые город предоставляет компаниям и талантам.

Церемония награждения «Европейские города и регионы будущего fDi» состоится 14 марта в Каннах, Франция, в рамках MIPIM 2023, одной из крупнейших выставок инвестиций в недвижимость в Европе.

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