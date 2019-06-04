Португалия: Брага начнет взимать туристический налог



В Браге власти города (Câmara Municipal de Braga) сегодня проголосуют за предложение об обложении туристов налогом в 1,5 евро за ночь. Предложение было внесено еще в январе этого года.



В окончательной версиии документа говорится о том, что туристический налог обязан платить каждый постоялец отеля старше 16 лет. Однако, не больше, чем за четыре ночи. По словам властей города, это вынужденный шаг, поскольку в последнее время поток туристов сильно увеличился. Напомним, взносы уже берут в таких городах как Лиссабон и Порту.



Собранные деньги будут направлены на повышение туристической привлекательности города. От налога будут освобождены лица до 16 лет, инвалиды и те кто приехал в город по состоянию здоровья, для медицинских консультаций или осмотров.