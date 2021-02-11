Португалия: Брага признана лучшим местом в Европе

Город Брага был признан «Лучшим европейским направлением» для посещения в этом году рейтингом European Best Destinations. В 2019 году он занимал второе место в этом рейтинге.

«Это результат, который наполняет нас гордостью и, безусловно, окажет чрезвычайно положительное влияние на туризм и местную, региональную и национальную экономику в течение следующих нескольких лет», - подчеркивает в заявлении мэр Браги Рикарду Риу.

Брага, набравшая 109 902 голоса, опередила такие великие города, как Рим, Париж и Флоренцию. Для мэра этот результат - «венец неустанной работы по международному утверждению бренда Браги».

«Отныне Брага будет чаще фигурировать в самых известных публикациях в области туризма по всему миру, что сделает город еще более популярным местом для миллионов путешественников», - говорит мэр.

В этом выпуске European Best Destinations были отмечены 15 объектов: Брага (109 902 голоса), Рим (78 124), Цавтат (50 025), Флоренция (46 484), Сибиу (45 699), Париж (39 584), Кефалония (36 551), Котор (32 481)), долина реки Сочи (30 088), Канарские острова (26 432), Тюбинген (25 586), Дордонь (24 427), Таити (22 356), Капри (18 420) и Гент (16 503).